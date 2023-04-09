رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. والخطوات

مع استمرار المواطنين في البحث عن رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023، دشنت نيابة المرور الموقع الإلكتروني الرسمي ليتيح لملاك السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور وسددها من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المرور.

ولذلك يستعرض الدستور خلال السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وخطوات التظلم و السداد.

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع ملاك السيارات الإستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة لعام 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: على صاحب السيارة الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط التالى:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

الخطوة الثاني: على صاحب السيارة الضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة.

الخطوة الثالثة: على صاحب السيارة اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.

الخطوة الرابعة: على صاحب السيارة تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

الخطوة الخامسة: على صاحب السيارة الضغط على كلمة «إجمالي مخالفات المرور».

الخطوة السادسة: يظهر أمام صاحب السيارة قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحالي.

خطوات التظلم على مخالفات المرور برقم القومي 2023

وفي سياق متصل، نقدم لكم خطوات تقديم تظلم على مخلفات المرور برقم الرقم، من خلال ما يلي:

خطوة أولي: تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة.

خطوة ثانية: الضغط على «التظلمات»، ثم تحديد نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة»

خطوة ثالثة: تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على «تفاصيل المخالفة».

خطوة رابعة: تظهر كافة المخالفات المستحق دفعها بكافة تفاصيلها وتحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.

خطوة خامسة: يظهر أمامك الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، بعد قرأتها، الضغط على «الموافقة».

خطوة سادسة: الضغط على «إرسال الطلب». ‏

خطوة سابعة: يظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة.

وأخيراً: يرسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك المحمول الذي قمت بتسجيله.

خطوات سداد مخالفات المرور أون لاين 2023

إذا كنت ترغب في سداد قيمة مخالفات المرور إلكترونياً عبر موقع نيابة المرور عليك إتباع الخطوات كالآتي:

أولاً: تسجيل الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك.

ثانياً: كتابة عنوان الخاص بـ مالك السيارة، واسم المرور التابع له، وتسجيل أرقام وحروف السيارة المدونة على الرخصة.

ثالثاً: يتم دفع المخالفة عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري أو الدفع نقدي عند استلام شهادة مخالفات السيارة.

عند الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يم سداد قيمة مخالفات المرور والغرامة أون لاين عبر الموقع إلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو الدفع مخالفات المرور عبر خلال ماكينة الدفع من خلال فوري، أو الدفن نقدي عند استلام شهادة المخالفات.