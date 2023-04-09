الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. والخطوات

حملات مرورية
حملات مرورية

مع استمرار المواطنين في البحث عن رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023، دشنت نيابة المرور الموقع الإلكتروني الرسمي ليتيح لملاك السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور وسددها من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المرور.

ولذلك يستعرض الدستور خلال السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وخطوات التظلم و السداد.

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع ملاك السيارات الإستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة لعام 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: على صاحب السيارة الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط التالى:
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices
الخطوة الثاني: على صاحب السيارة الضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة.
الخطوة الثالثة: على صاحب السيارة اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.
الخطوة الرابعة: على صاحب السيارة تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.
الخطوة الخامسة: على صاحب السيارة الضغط على كلمة «إجمالي مخالفات المرور».
الخطوة السادسة: يظهر أمام صاحب السيارة قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحالي.

خطوات التظلم على مخالفات المرور برقم القومي 2023

وفي سياق متصل، نقدم لكم خطوات تقديم تظلم على مخلفات المرور برقم الرقم، من خلال ما يلي:

خطوة أولي: تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة.
خطوة ثانية: الضغط على «التظلمات»، ثم تحديد نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة»
خطوة ثالثة: تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على «تفاصيل المخالفة».
خطوة رابعة: تظهر كافة المخالفات المستحق دفعها بكافة تفاصيلها وتحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.
خطوة خامسة: يظهر أمامك الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، بعد قرأتها، الضغط على «الموافقة».
خطوة سادسة: الضغط على «إرسال الطلب». ‏
خطوة سابعة: يظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة.
وأخيراً: يرسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك المحمول الذي قمت بتسجيله.

استعلام مخالفات نيابة المرور بالرقم القومي

خطوات سداد مخالفات المرور أون لاين 2023

إذا كنت ترغب في سداد قيمة مخالفات المرور إلكترونياً عبر موقع نيابة المرور عليك إتباع الخطوات كالآتي:

أولاً: تسجيل الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك.
ثانياً: كتابة عنوان الخاص بـ مالك السيارة، واسم المرور التابع له، وتسجيل أرقام وحروف السيارة المدونة على الرخصة.
ثالثاً: يتم دفع المخالفة عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري أو الدفع نقدي عند استلام شهادة مخالفات السيارة.

عند الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يم سداد قيمة مخالفات المرور والغرامة أون لاين عبر الموقع إلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو الدفع مخالفات المرور عبر خلال ماكينة الدفع من خلال فوري، أو الدفن نقدي عند استلام شهادة المخالفات.

اقرأ أيضاً

 الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 باستخدام الرقم القومي

مخالفات المرور مصر استعلام مخالفات المرور رابط استعلام مخالفات المرور خطوات التظلم على مخالفات المرور خطوات سداد مخالفات المرور سداد مخالفات المرور أون لاين

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

حاول اغتصابها.. المتهمة بقتل ابنها الأكبر تمثل الجريمة

رسائل قوية.. علاقة السيسى والبرهان تعزز أواصر العلاقات بين مصر والسودان

موعد إجازة شم النسيم 2023 الرسمية

ضبط 567 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

"الملا" يترأس الجمعية العمومية لشركة بترومنت لاعتماد نتائج أعمال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية