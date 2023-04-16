الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"هدية العيد".. أفضل وسيلة لتجهيز فتيات ثانوي غير القادرات

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد بحلول عيد القيامة المجيد، حيث ترأس البابا امس السبت قداس الاحتفال بالعيد في كاتدرائية الاقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة.

وقالت تاسوني فيولا عزيز، الخادمة بقطاع ثانوي للفتيات ان العيد يعتبر فرصة رائعة لتجهيز الفتيات اللواتي يذهبن لكنائس القرى والمدن الغير قادرة اقتصاديا وبناء تقوم الخدمات بشراء هدية العيد من اللواتي يحتجن إليها في تجهيز العرائس مثل الحلل او الأطباق او الاكواب.

وأشارت الي ان الخدمة تقوم بعمل هدية او اثنين للفتاة المثالية على مدار الفترة ما قبل العيد ليتم مكافئتها بهدية اكبر مثل كاتيل او هاند بليندر أو إير فراير.. وهي جميعها أجهزة مطبخ تحتاجها الفتيات وقت الزواج.

كما تقوم الكنيسة بتوزيع عيدية العيد والتي تختلف من مرحلة لأخرى ففي ثانوي للبنين تقوم الخدمة بمنح المخدوم 50 جنيها دون هدية إلا أنه في ثانوي للبنات تكون الهدية لها المبلغ الأكبر من ميزانية الخدمة مما يؤثر على العيدية التي تكون 10 جنيهات.

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