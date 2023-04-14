أخبار الظهيرة| الدولار الأمريكى يهبط أمام 6 عملات.. وأزمة مستحقات في بيراميدز

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

مواعيد عرض الحلقه 23 من مسلسل "ضرب نار" للعوضي وياسمين عبدالعزيز

يعيش مسلسل "ضرب نار" للنجميين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز حالة نجاح كبيرة مع عرض حلقته الـ٢٢، ما دفع محبي العمل والراغبين في متابعته للبحث عن مواعيد عرض الحلقة الـ٢٣ من العمل الرمضاني.. للتفاصيل اضغط هنا.

أزمة مستحقات فى بيراميدز.. واللاعبون يخشون المصير المجهول (خاص)

طلب عدد كبير من لاعبي بيراميدز سرعة الإفراج عن قيمة الدفعة الثانية من العقود قبل عيد الفطر.

وكلف اللاعبون زميلهم عبدالله السعيد، كابتن وقائد الفريق، بالتحدث مع الإدارة والحصول على وعد بالإفراج عن المستحقات المالية.. للتفاصيل اضغط هنا.

قبل ما تسافر في رمضان.. مواعيد قطارات المكيفة والروسية بخط أسوان - القاهرة

يبحث المواطنون على مواعيد القطارات خط “أسوان - القاهرة” خاصة مع زيادة عدد المسافرين إلى أسوان في رمضان.

وتسلط «الدستور» الضوء على مواعيد القطارات المكيفة والروسية بخط "أسوان - القاهرة" خلال شهر رمضان.. للتفاصيل اضغط هنا.

وليد جاب الله: الدولة اتخذت إجراءات عديدة لزيادة الصادرات والحد من الواردات

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية تقوم بالكثير من الإجراءات من أجل زيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات.. للتفاصيل اضغط هنا.

الدولار الأمريكى يهبط أمام 6 عملات بينهم اليورو والين الياباني

كشف المؤشر المحسوب من قبل ICE، عن انخفاض الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، مقابل 6 عملات.

وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% مقابل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونا السويدية.. للتفاصيل اضغط هنا.