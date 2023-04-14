الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدولار الأمريكى يهبط أمام 6 عملات بينهم اليورو والين الياباني

الدولار الأمريكى
الدولار الأمريكى

كشف المؤشر المحسوب من قبل ICE، عن انخفاض الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، مقابل 6 عملات.

وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% مقابل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونا السويدية، إلى ما دون مستوى 101 نقطة في مزاد ،اليوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له خلال هذا العام، وفقا لوكالة إنترفاكس.

وفى السياق ذاته، ووفقا لمؤشر  "WSJ" الأكثر اتساعا، انخفض الدولار بنسبة 0.17% اليوم الجمعة، وهو ما يعود إلى إشارات التباطؤ في كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقعات المتزايدة بأن دورة تشديد السياسة النقدية لنظام الاحتياطي الفدرالي ستنتهي قريبا.

تقارير دولية تكشف أسباب تراجع الدولار

وقبل يومين، كشفت تقارير دولية عن خسارة مؤشر الدولار (-0.40%) للأسبوع السادس على التوالي، مسجلًا أطول سلسلة خسائر له منذ بداية العام، حيث أصبح المستثمرون أكثر ثقة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعطي الأولوية في وقت قريب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على مكافحته التضخم. 

وارتفع اليورو بنسبة 0.61% بسبب تزايد مخاوف التضخم على خلفية ارتفاع أسعار النفط. وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.66% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع توقعات التضخم التي أدت إلى زيادة تسعير الأسواق لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.

وصعد الين الياباني بنسبة 0.53% مستفيدًا من التكهنات بقرب حدوث تحول في السياسة النقدية التشديدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت أسعار النفط بمقدار 6.71%؜، لتستقر عند 85.12 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار أكبر زيادة يومية لها خلال تعاملات يوم الإثنين عندما فاجأت أوبك + الأسواق بخفض إنتاج النفط طواعية، وذلك بقيادة المملكة العربية السعودية، إذ أعلنت أوبك + بأنها ستقوم بخفض الإنتاج بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا بدءًا من الشهر القادم، ليصل بذلك إجمالي حجم خفض الإنتاج لهذا العام إلى 3.66 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 3.6% من حجم الطلب على مستوى العالم. 

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