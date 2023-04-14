تعرف على أبرز إصدارات قصور الثقافي في الربع الأول من 2023

على مدار الشهور الماضية من عام 2023، أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة مختلفة من الإصدارات التي اقترب عددها على 50 عنوانًا.

ونرصد في هذا التقرير أبرز إصدارات قصور الثقافة منذ يناير الماضي حتى الآن وهي:

كتاب "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعرّي، ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح، تحقيق وشرح الدكتورة عائشة عبد الرحمن، وكتاب "خصائص النص المعد للأوبريت في عصر سيد درويش" للناقد والأكاديمي الراحل مصطفى سليم، رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية السابق، وكتاب "العلمانية وبؤسها" للدكتورة منى أبو سنة، ضمن إصدارات سلسلة الفلسفة.

وفي سلسلة آفاق عالمية ثلاثة كتب "دوستويفسكى – حياته وإبداعه" من دراسة الكتّاب الروس في القرن التاسع عشر – سيرة شخصية، ترجمة د. سامية سليم ، وكتاب "سجادة القصيدة" منتخبات شعرية لمجموعة من الشعراء، إزرا باوند، أنا أخماتوفا، جورج سيفيريس، ياروسلاف سيفيرت وصمويل بيكت ترجمة وتقديم صبحي حديدى، و"كسارة البندق وملك الفئران" لإرنست تيودور أماريوس هوفمان ترجمة طه عبد العليم.

ومن سلسلة كتابات نقدية كتاب "في غياب الحديقة" حوار متصل الزمان / المكان في روايات نجيب محفوظ للدكتور حسين حموده ، وكتاب "رحلة شعراء الديوان من الشك إلي الإيمان" للدكتور محمد فايد هيكل، ومن سلسلة حكايات مصر ثلاثة كتب "عقول جديدة لزمن جديد – سلامة موسى .. تجديد الفكر وتنوير الذهن" رامي عطا صديق، كتاب "سحر مصر القديمة" د. حسين عبد البصير، وكتاب "معضلة الاختيار – كيف ينتخب المصريون" محمد عز وتقديم د. أحمد زايد.

ومن سلسلة روائع الأدب أربعة أعمال في مجلة واحد للكاتب الكبير عبد الفتاح الجمل وهي "الخوف – آمون وطواحين الهواء – وقائع عام الفيل – محب" جمع وتدقيق عائشة المراغي.

وأيضًا أربعة كتب ضمن سلسلة كتاب "قطر الندى" والتي تقدم للأطفال وهي، كتاب "مهلا لحظة" تأليف ناهد السيد، رسوم هديل علاء الدين، وكتاب "البطة قوية الجناح" تأليف أسماء عبد المحسن ورسوم سامح يحيى، وكتاب "ميشو جائع" تأليف عزة مصطفى ورسوم إيمان الصيرفي، وكتاب "صباح الخير" تأليف ثروت فتحي كامل، رسوم رشا منير، تلوين تامر شاهين.