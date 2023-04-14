الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى يكشف دور تركيا فى حل أزمة سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية  المصري، إن مصر  على علاقة طبية وإيجابية مع أنقرة، ولديها علاقة استراتيجية  قائمة على أسس قوية من الفهم المشترك،  ومن خلال علاقة مصر مع اليونان وتطور العلاقات مع أنقرة، تسعى القاهرة لتلاشي التوتر بين أنقرة وأثينا وإزالة  الخلافات، لأن هذا يفتح  التعاون والتنسيق والتكامل القائم هو الوسيلة الوحيدة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

 

وأضاف "شكري" خلال تصريحاته مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس،  أن وزير الخارجية التركية أبدى استعداده للمساهمة في تشجيع إثيوبيا على التوصل لاتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة،  مشيرًا إلى ضرورة تحميل أي طرف مسؤولية تعنته في عدم الوصول إلى اتفاق ملزم في هذه الازمة.

 

وأوضح أن مصر تأثرت بالحرب الروسية بشكل بالغ وسلبي اقتصاديا، وهذا أدى لارتفاع أسعار الطاقة ، وأثر سلبًا على الامن الغذائي، مشيرًا إلى أن مصلحة مصر تتمثل في الوصول إلى حل سلمي وتفاوضي في هذه الازمة، لافتاً إلى أن هناك اتصالات متكررة لحل هذه الأزمة، بعيدًا عن الأعمال العسكرية والتفاوض حول العناصر المشتركة التي أدت لنشوب هذا الصراع. 

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