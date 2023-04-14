الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف يمكن أن تساهم تركيا فى الوساطة بين مصر وأثيوبيا؟.. وزير الخارجية التركى يجيب

مولود تشاووش أوغلو
مولود تشاووش أوغلو

وجه الإعلامي نشأت الديهي، سؤلاً لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن كيفية مساهمة أنقرة  في القيام بوساطة بين القاهرة وأديس أبابا في ملف سد النهضة.

 

القاهرة وأديس أبابا دولتان شقيقتان

 

ورد وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، قائلاً: "أن تركيا تعلم بوجود مشكلة بين مصر وإثيوبيا في ملف المياه، معقبًا: "القاهرة وأديس أبابا دولتان شقيقتان،  ونأمل في الوصول إلى اتفاق عادل، وأنقرة من الممكن أن تتدخل لحل هذه الأزمة إذا كانت هناك حاجة للوساطة التركية حال الطلب ذلك".

وأكد وزير الخارجية التركي أن ملف المياه موضع نزاع في جميع أنحاء العالم،  لافتاً إلى أن المهم هو تحقيق العدالة،  معقبا: "حدثت مشكلة مياه في العراق، فقامت أنقرة بزيادة حصة بغداد لعلاج هذه المشكلة".

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