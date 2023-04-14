استخراج 3 أشخاص تحت أنقاض عقار الورديان فى الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من استخراج 3 مصابين على قيد الحياة من أسفل العقار المنهار بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، فيما يجري رفع الأنقاض البحث عن ضحايا آخرين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانهيارعقار بمنطقة الورديان وسط أنباء عن وجود عالقين أسفل العقار.



علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها الي مكان الواقعة، توصلت المعاينة الأولية أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق، وانهيار العقار بالكامل حتى سطح الأرض، وأن العقار المنهار كائن بشارع التلعفري المتفرع من شارع البيهقي خلف شجرة الدر بمنطقة الورديان غربي المحافظة.



وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بموقع العقار المنهار حفاظًا على سلامة المارة، وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض وسط أنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.



وتوصلت التحريات إلى أنه تم استخراج 3 أشخاص من أسفل الأنقاض على قيد الحياة غير معلوم حالتهم وجار البحث عن أشخاص عالقين أسفل العقار.



ومن جانبه كشف مسؤولو حي غرب الإسكندرية عن تلقيهم إشارة بانهيارعقار بمنطقة الودريان وجار الانتقال إلى موقع الحادث لمرعفة ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.