خبير اقتصادى يكشف أهمية تشكيل "الأعلى للاستثمار"

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، ويتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس الوزراء، وزير الدفاع والانتاج الحربي، محافظ البنك المركزي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية والداخلية والاتصالات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، والاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية، و رئيس البورصة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ورئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وذلك وفقا للجريدة الرسمية.

ومن جانبه، كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، قائلا: "إنها خطوة في غاية الأهمية في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث كان يجب أن يجتمع جميع الأطراف تحت مظلة واحدة وهو المجلس الأعلى للاستثمار".

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار اليوم بجمع جميع الجهات ذات الاختصاص بما يشكل أطر لعملية مسار الاصلاح الاقتصادي.