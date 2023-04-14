الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22.. "طه القماش" و "راوية يتفقان على إتمام زواجهما

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة 22 من مسلسل “سوق الكانتو” تسارعًا كبيرًا في الأحداث، حيث عادت علاقة “طه القماش” و"راوية" إلى طبيعتها.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22 

وفي مشهد آخر، طلب “طه القماش” الزواج من “راوية” في أقرب وقت، وبعد موافقة “راوية” يُسرع "طه" لإبلاغ أسرته.

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ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.

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