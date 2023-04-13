محمد نجاتي: "وصف المشخصاتي مش بيزعلني لأنها شغلتي"

قال الفنان محمد نجاتي إنه كان سعيد الحظ لعمله مع الفنانيّن محمود المصري ومحمود عبدالعزيز، فهما نجمين من العيار الثقيل.

رد محمد نجاتي على هجوم أحمد فلوكس

أضاف نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم:"مش بزعل من وصفي بالمشخصاتي لأنها شغلتي، ومش سهل توصل لكلمة مشخصاتي، أنا ابن مدرسة التشخيص".

وعن تعرض محمد نجاتي لهجوم شرس من الفنان أحمد فلوكس بسبب تصريحاته ضد محمد رمضان، قال نجاتي:"مردتش عليه ومش هرد، لأن بيني وبينه عشرة وعيش وملح لو هو مصنهاش أنا لازم أصونها".