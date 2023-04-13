مؤلفة ومنتجة وفنانة.. أبرز المحطات في مشوار «صاحبة السعادة»

هناك مثل شهير بأن "صاحب بالين كداب"، إلا أن هذا المثل لا يليق بصاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس التي تمتلك عدد من المواهب لا حصر لها من بينها الكتابة والإنتاج الفني والتمثيل والغناء أيضًا، اليوم يحتفل الجميع بعيد ميلادها الـ73، ومشوارها المليء بالعديد من الأعمال الفنية الهامة سواء كانت تمثيلًا أو إنتاجيًا.

صاحبة السعادة لديها العديد من المواهب الفنية المختلفة من بينها الكتابة الذي كان أولى اعمالها كتابًة الفيلم الشهير "المجنونة" الذي كتب وانتج عام 30 سبتمبر 1985، من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز وإسعاد يونس، حاتم ذو الفقار، مها أبو عوف، ومن ثم كتابة هو مسلسل "بكيزة وزغلول"، والذي حوّلته لفيلم سينمائي باسم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، والتمثيل بالإضافة إلى كونها منتجة بدأت رحتلها الإنتاجية في عام 2000.

نجحت الشركة الإنتاجية للفنانة إسعاد يونس كثيرًا، حيث بدأت هذه الرحلة في عام 2000، ومن أبرز الأعمال التي شاركت بإنتاجها "زهايمر، رسائل البحر، سهر الليالي"، وغيرها من الأعمال الفنية الهامة، يحتفل اليوم الجمهور بيوم ميلاد صاحبة السعادة التي تمت الـ 73 من عمرها.

برنامج صاحبة السعادة

أول بدايات برنامج صاحبة السعادة كان في عام 2014، وهو برنامج تلفزيوني لا زالت تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وتستضيف فيه نوعية مختلفة من النجوم وصناع الفن، نجوم الرياضة، صناع الموسيقى بالإضافة إلى الترويج للصناعات المصرية والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.

مسيرة إسعاد يونس الفنية

عادت الفنانة إسعاد يونس للتمثيل مرة أخرى بعد غياب 15 عامًا تقريبًا، بعد دورها في فيلم "عمارة يعقوبيان"، وعادت بدورها الذي جسدته ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 وهو وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ليكون علامة فارقة في تاريخها الفني، وفي مسيرة الفنانة إسعاد يونس الفنية تحديدًا في عالم السينما لديها أكثر من 60 فيلمًا سينمائيًا، و32 عملًا مسرحيًا، وألفت حوالي 6 أعمال فنية ما بين مسلسلات وأفلام، وما بين الأعمال التي قامت بإنتاجها وتوزيعها تقريبًا 33 فيلمًا ومسلسلًا.