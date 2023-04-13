"اتصالات النواب" تثمن مبادرة القومي لتنظيم الاتصالات بمنح وحدات مجانية للمستخدمين

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب بمبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح المستخدمين هدايا مجانية (دقائق – وحدات انترنت) من خلال مقدمي الخدمات وذلك على هامش احتفال الجهاز باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عام على انشاء الجهاز.

وأوضح بدوي - في تصريح له اليوم - أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم انشائه في عام 1998 تحت مسمى مرفق الاتصالات بهدف إدارة وتنظيم مرفق الاتصالات، وفي عام 2003 صدر قانون الاتصالات رقم 10 بتغيير مسمى مرفق الاتصالات ليصبح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسند اليه مهمة إدارة وتنظيم سوق الاتصالات والاضطلاع بمهام منح التصاريح والتراخيص اللازمة للمشغلين ومقدمي خدمات الاتصالات، ومراقبة السوق للتأكد من تطبيق معايير المنافسة العادلة، وجودة الخدمات، والحفاظ على حقوق المستخدمين.

وأشار بدوي الى جهود الجهاز في مجال نشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية وغير الاقتصادية لعدد 75 منطقة بالإضافة الى نشر خدمات الاتصالات على الطرق الرئيسية لعدد 55 طريقا، بالإضافة الى توفير التغطية لعدد 622 قرية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بتكلفة 3 مليارات جنيه من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالإضافة الى دور الجهاز في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال خدمات الاتصالات مشيدا أيضا بجهود الجهاز في حماية حقوق المستخدمين من خلال فتح قنوات عديدة للتواصل مع المستخدمين والتوعية.