مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2023

تتعدد الاجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص خلال شهر أبريل، فهو من أكثر شهور السنة في عدد الإجازات الرسمية، والتي تستعرضها “الدستور” في التقرير التالي.

الإجازات الرسمية في شهر أبريل

تبدأ الإجازات الرسمية في شهر أبريل بيوم شم النسيم والذي يوافق يوم الإثنين 17 أبريل وهذه هي المرة الثالثة التي يأتي فيها شم النسيم في شهر أبريل.

ويحصل الموظفون في الجهاز الحكومي للدولة والقطاع الخاص على إجازة طويلة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ من يوم الخميس الموافق 20 ابريل وتنتهي يوم 25 أبريل على أن يعودوا للعمل يوم 26 أبريل.

والإجازة الأخيرة في الإجازات الرسمية الخاصة بشهر ابريل تكون يوم الثلاثاء 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء حيث استعادت مصر أرض طابا من الاحتلال الصهيوني يوم 25 أبريل 1982، ولكنها تدخل من ضمن إجازة عيد الفطر كما قرر مجلس الوزراء في بيان له بداية الأسبوع الجاري لتكون نهاية الإجازات الرسمية في شهر أبريل.

بطاقات تهنئة بالعيد