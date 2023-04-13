مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2023
تتعدد الاجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص خلال شهر أبريل، فهو من أكثر شهور السنة في عدد الإجازات الرسمية، والتي تستعرضها “الدستور” في التقرير التالي.
الإجازات الرسمية في شهر أبريل
تبدأ الإجازات الرسمية في شهر أبريل بيوم شم النسيم والذي يوافق يوم الإثنين 17 أبريل وهذه هي المرة الثالثة التي يأتي فيها شم النسيم في شهر أبريل.
ويحصل الموظفون في الجهاز الحكومي للدولة والقطاع الخاص على إجازة طويلة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ من يوم الخميس الموافق 20 ابريل وتنتهي يوم 25 أبريل على أن يعودوا للعمل يوم 26 أبريل.
والإجازة الأخيرة في الإجازات الرسمية الخاصة بشهر ابريل تكون يوم الثلاثاء 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء حيث استعادت مصر أرض طابا من الاحتلال الصهيوني يوم 25 أبريل 1982، ولكنها تدخل من ضمن إجازة عيد الفطر كما قرر مجلس الوزراء في بيان له بداية الأسبوع الجاري لتكون نهاية الإجازات الرسمية في شهر أبريل.
بطاقات تهنئة بالعيد
- العيد علينا هلّ وبأحلى فرحة طلّ ويا رب تسعد الكل.
- أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.
- باليمن والبركات. أنا وقلبي نهنيك بالعيد ياللي شوفتك عيدي.
- للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.
- العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم. لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.
- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.
- أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.
- كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.
- بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.
- هلت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم.
- تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.