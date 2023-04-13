برلمانى: مصر والإمارات لديهما مواقف ثابتة تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى

ثمن النائب مصطفي سالمان، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور ومتميزة تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، والعمل الدائم بينهما لدعم استقرار المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور ومتميزة تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتحظى الدولتان بمكانة دولية خاصة فى ضوء ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الراهنة.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر، مؤكدًا أنها تعكس مدى أهمية مصر وقوتها في الشرق الأوسط، فضًلا عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وما يربطهما من مواقف واحدة تجاه الرؤى ووجهات النظر للقضايا الدولية والأمن الإقليمي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة تأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي، وتوحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة، علاوة على أنها مقياس للعلاقات الفريدة بين الدولتين.