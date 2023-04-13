برنامج ثقافي فني لـ«القومي لثقافة الطفل» بنقابة الصحفيين الأحد المقبل

تستضيف اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين برنامجًا ثقافيًّا وفنيًًا حافلًا لأبناء الصحفيين، الأحد ١٦ أبريل، الموافق ٢٥ رمضان، الساعة الثامنة مساءً على مسرح النقابة، في إطار التعاون المشترك مع «المركز القومي لثقافة الطفل» برئاسة الكاتب محمد ناصف.

يتضمن الحفل الذي يقام بالتزامن مع إجازة شم النسيم مجموعة متنوعة من العروض الفنية منها عرض فريق كورال «سلام» بقيادة المايسترو وائل عوض والذي يتغنى بمجموعة من الأغنيات الدينية بمناسبة شهر رمضان المبارك بالإضافة لأغنيات وطنية من إنتاج المركز، وميدلي لأشهر الأغنيات التراثية، كما تقدم فرقة «بنات وبس» بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار والفنان أحمد سعيد، مجموعة من الاستعراضات الفلكلورية التي تعبر عن تراث مصر من محافظاتها المختلفة، وتقدم فرقة «كروكي» لعرائس الماريونت بقيادة الفنان خالد الخريبي، فقرات متنوعة على أشهر الأغنيات التراثية وأغاني الأطفال، كما يقدم الفنان ناصر عبد التواب عرض «الأراجوز» الذي يتفاعل مع الأطفال ويقدم لهم التوعية من خلال شكل ترفيهي محبب لهم.