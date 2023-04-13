بسبب ركنة سيارة.. مصرع ميكانيكي بطلق ناري وإصابة شقيقه بالخصوص

شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، مصرع ميكانيكي بطلق ناري على يد جيرانه وإصابة شقيقه في مشاجرة وقعت بين الأسرتين بسبب ركنة سيارة أمام ورشة المجني عليهما، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص وإصابة شقيقه بطلق ناري بدائرة القسم.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج، رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قبل موعد الإفطار بين المجني عليهما ميكانيكي وشقيقه، و3 أشقاء آخرين، حيث طلب شقيق المجني من المتهم أن يحرك السيارة الخاصة به من أمام الورشة، لكنه رفض ذلك، وعليه توجهت أسرة المجني عليهم إلى منزل المتهم وحاولت حل الأمر لكن الشجار نشب بينهما، وتم فضها من قبل الأهالي على أن يعقد صلح عقب الإفطار، لكن أسرة المجني عليهم تفاجأوا بالمتهم وأشقاءه بالتعدي عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الفارغة أثناء تناولهما وجبة الإفطار، وأطلقوا عددًا من الأعيرة النارية على المجني عليه وشقيقه ما أدى إلى مصرع "سعيد" ميكانيكي بطلق ناري بالصدر وإصابة شقيقه بجروح وعدة كدمات متفرقة بالجسد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.