الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة ضمن مبادرة "فحص ما قبل الزواج" بقرية مازورة فى بنى سويف

ندوة بمديرية الصحة
ندوة بمديرية الصحة ببني سويف

عقدت إدارة الأمومة والطفولة، بمديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور، محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة مديحة سرى، المشرف على المبادرات والدكتور طارق عباس، مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة أسماء محمود، مدير رعاية الأمومة والطفولة، ندوة بناء على التعاون بين مديرية الصحة ومديرية الأوقاف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالوحدة المحلية بقرية مازورة بمركز سمسطا.

وجاءت الندوة ضمن مبادرة للفحص ما قبل الزواج تحت شعار «احمي نفسك» بحضور الدكتورة ندا عبد اللطيف منسق مبادرة الفحص ما قبل الزواج بمديرية الصحة، والشيخ محمد عبد العظيم واعظ بوزارة الأوقاف بسمسطا، وعباس أحمد عباس رئيس الوحده المحلية بمازورة، ومحمد صابر خليفة سكرتير الوحدة، ومحمد حسن  مدير المتابعة.

وتناول اللقاء أهمية المبادرة للأسرة والأضرار التي تعود على الأسرة التي يمكن تجنبها بفحص ما قبل الزواج، حيث تقوم مديرية الصحة بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بتبني هذه المبادرات الهادفة، كما تناولت الندوة الجانب الشرعى والأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع.

وتناولت الندوة، عرض رؤية وهدف المبادرة هو أن تكون مصر خالية من الأمراض المعدية والوراثية وغير السارية والحفاظ على جيل خال من الأمراض مبينة بعض الأضرار التي تعود على الأسرة إذا ما لم يتم الفحص الطبي وضرورة وأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج ذاكرة بعض الأمراض الجينية والوراثية، كما بينت كيف يتم الفحص الطبي قبل الزواج وما هي الفحوصات الطبية والتحاليل التي تتم بالفحص.

إدارة الأمومة والطفولة الفحص الطبي قبل الزواج بني سويف خريجي الأزهر سمسطا منظمة العالمية لخريجي الأزهر

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