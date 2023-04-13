الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خير من ألف شهر|علامات ليلة القدر وأهم دعاء مستحب فيها

ليلة القدر
ليلة القدر

مع بداية الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك يكثف البحث علامات ليلة القدر للاستدلال على واحدة من خير الليالي وقد نزل فيها الوحي وعنها قال الله عز وجل : «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ» (سورة القدر)، وأن هذه هي المدة التي حمل فيها الرجل سلاحه في سبيل الله ففي هذه الليلة: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ» (القدر: 4) أي تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض ويؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر.

 

فضل ليلة القدر 

ويحاول المسلمون اغتنام ليلة القدر ويسعى كل مقصر فيما مضى من رمضان الانتباه وانتهازك فرصة العشر الأواخر من رمضان وتقرب الى الله بصومك والصلاة والصدقة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي والدعاء لعلك تصادف ليلة القدر ويتغير حالك لأحسن حال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كذلك يبحث الكثير عن علامات ليلة القدر و دعاء ليلة القدر . 

خير من ألف شهر.. موعد ليلة القدر وما الذي يميزها عن غيرها

موعد ليلة القدر رمضان 2023

موعد أذان المغرب اليوم العشرين من رمضان 2023.. وأدعية ليلة القدر

علامات ليلة القدر

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

 

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

 

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

 

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

 

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

 

6- الرياح تكون ساكنة.

 

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».

 

دعاء ليلة القدر

قال الرسول عندما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، فقال : قولي” اللّهم إنك عفو كريم تحبّ العفو فاعفُ عنا”.

 

قيام الليل في ليلة القدر يكون طوال الليل أم يكفي قيام بعضها

اختلف العلماء - رحمهم الله - : فقال بعض العلماء: إنه يقوم الليلة كاملة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخلت عليه العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، وفي بعضها: «طوى فراشه» صلوات الله وسلامه عليه كناية عن اعتزال النساء، فقالوا لابد أن يصلي من العشاء إلى الفجر، يصلي ويذكر يكون في ذكر الله - تعالى - ولا يصدق عليه أنه قائم إلا إذا لم ينم، أما إذا نام فقد ضيّع، بقدر ما ينام من فضل القيام.

ليلة القدر شهر رمضان المبارك رمضان فضل ليلة القدر علامات ليلة القدر دعاء ليلة القدر

مواد متعلقة

خير من ألف شهر.. موعد ليلة القدر وما الذي يميزها عن غيرها

الأكثر قراءة

10 معلومات عن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

رأى الملكة اليزابيث فى خدمة أحفادها بالجيش أثناء الحرب على أفغانستان

رمضان النجوم فى عام 1952.. المؤذن يقيم الآذان من بيت أم كلثوم كل يوم

مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ21... "الجروى" ينجح فى الإمساك بـ"السرى" والقبض عليه

الحلقة 21 من مسلسل ضرب نار.. مهرة تنقذ شقيقها من داخل وكر المخدرات

خير من ألف شهر|علامات ليلة القدر وأهم دعاء مستحب فيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان