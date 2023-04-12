الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد ليلة القدر رمضان 2023

ليلة القدر
ليلة القدر

متى ليلة القدر؟، بدأت أول الليالي الوترية منذ غرب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 وتستمر حتى فجر الأربعاء 12 أبريل، هو الموافق 21 رمضان 1444 هجرية، ومن ثم يتسأل المسلمون عبر محرك البحث جوجل عن "متى موعد ليلة القدر 2023 وما علامات ليلة القدر ؟" وذلك  لاغتنام نفحات الليلة المباركة، حيث إن موعد ليلة القدر بات قريباً جدًا، ونحن اليوم في العشر الأواخر من رمضان.

موعد ليلة القدر رمضان 2023

في الساعات الأخيرة يتردد سؤال مهم لدى البعض متى موعد ليلة القدر 2023 ؟ النبي -صلى الله عليه وسلم- حثنا على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر وخاصة في الليالي الوترية، ورأى بعض العلماء أن موعد ليلة القدر يكون في ليلة 27 رمضان.

 ليلة القدر سر من أسرار الله 

في ظل بحث المسلمون عن موعد ليلة القدر يعلموا جيدًا أن  القرآن الكريم  أو السنة النبوية  لم يحددا موعداً لـ  ليلة القدر محدد لليلة القدر، وإنما الوارد والصحيح تحريها في الأيام الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر» صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام.

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موعد ليلة القدر 2023 

ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان والتي تبدأ تبدأ الليالي الوترية من مغرب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، الذي يوافق 20 من شهر رمضان المبارك.

الليالي الوترية 2023 في رمضان 2023

  1. ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 حتى فجر الأربعاء 12 أبريل 2023
  2. ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب الخميس 13 أبريل 2023 حتى فجر الجمعة 14 أبريل 2023
  3. ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب السبت 15 أبريل 2023 حتى فجر الأحد 16 أبريل 2023
  4. ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب الاثنين 17 أبريل 2023 حتى فجر الثلاثاء 18 أبريل 2023
  5. ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب الأربعاء 19 أبريل حتى فجر الخميس 20 أبريل 2023.

 

متى موعد ليلة القدر 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- أن موعد ليلة القدر توافق ليلة السابع والعشرين من رمضان، مؤكدًا رأيه بالأدلة العددية التي وردت في سورة القدر، التي منها أن قوله تعالى: «سَلَامٌ هِيَ» فالضمير «هِيَ» هو الكلمة السابعة والعشرون من السورة، وكلمات سورة القدر ثلاثون كلمة، والسابعة والعشرون «سَلَامٌ هِيَ».

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