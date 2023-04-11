الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبد المعز عن جدول أعمال ليلة القدر: "5 ليالي في السنة كلها.. اجتهدوا فيها"

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

طالب الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، المسلمون في رمضان وخاصة في العشر الأواخر في رمضان بأن يرحم أمواتنا، وأن نتمنى الخير لكل الناس، وألا يحرمنا ثواب وخير ليلة القدر. 

وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc"، أن المسلم أمامه 5 ليالي في السنة كلها، فيها ليلة القدر، وعلينا أن نجتهد في الـ5 ليالي لعل الله يكتب لنا ليلة القدر، والتي هي أفضل من ألف شهر.

ولفت رمضان عبد المعز، إلى أنه لا يدعو الناس إلى ترك أعمالهم في العشر الأواخر من رمضان، ولكن علينا أن نتفرغ للعبادة منذ غروب الشمس وحتى بلوغ الفجر.

وتابع: "كلنا بيكون لينا طقوس في حياتنا، منها مثلا اننا بنفرغ نفسنا في السنة أسبوع للمصيف، وأيام للخروج، وفضل ليلة القدر بحاجة إلى أن نسعى ونعبد الله ونقيم الليل".

رمضان عبدالمعز رمضان العشر الأواخر في رمضان DMC لعلهم يفقهون

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