رمضان عبد المعز: "اجتهادك في ليلة القدر يحدد شكل حياتك المقبلة"

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن اجتهادك في ليلة القدر يحدد شكل حياتك المقبلة، مشيرا إلى أننا يجب أن نسأل الله في العشر الأواخر من رمضان خير المسألة والنجاح والعلم والعمل، والخير كله.

وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc"، أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان تبدأ من غروب الشمس وحتى شروق الشمس من اليوم التالي.

وتابع: "في الأيام العشرة المهمة دي، ده مش وقت أكل، لازم تأكل على قدك احنا في وقت اعتكاف وصلاة، والأكل الكثير لن يمكنك من هذا".

وأردف: "ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني ممكن تحط ملامح المرحلة المقبلة في حياتك".