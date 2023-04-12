الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة أحد المصابين جراء انفجار أسطوانة غاز فى عقار بكرداسة

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز

لقى أحد المصابين فى حادث انفجار أسطوانة غاز بعقار فى كرداسة مصرعه متأثرًا بحروق أصيب بها، ليصل عدد المتوفين إلى 3 أشخاص، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة للعقار الذى شهد الحادث منذ عدة أيام، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا، وتبين من خلال المعاينة أن العقار مكون من 3 طوابق وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضى، والطابق الأول.

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، فحصًا أفاد أن العقار يحتاج لترميم ولا توجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة لحين انتهاء التحقيقات.

أحد المصابين حادث انفجار أسطوانة غاز عقار كرداسة

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