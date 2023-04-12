الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات التحالف الدولى تعلن القضاء على قيادى بـ"داعش" و2 من معاونيه

قوات التحالف الدولى
قوات التحالف الدولى

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، القضاء على القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي حذيفة اليمني، واثنين من أعوانه في شرقي سوريا.

وقالت قيادة  التحالف في بيان لها اليوم الأربعاء: نفذت القوات الأمريكية غارة بمروحية في شرق سوريا في وقت متأخر من مساء يوم 8 أبريل، قضت خلالها على حذيفة اليمني، من تنظيم "داعش"، واثنين من رفاقه، وولم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون".

واستهدفت القوات الأمريكية، قياديًا كبيرًا في تنظيم داعش الإرهابي خلال مداهمة في شمال شرق سوريا، فيما أفاد الإعلام الرسمي السوري بأن العملية عبارة عن إنزال جوي في قرية خاضعة لسيطرة قوات النظام.

وتشن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين الحين والآخر عمليات مداهمة أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.

لكن العملية الأخيرة تُعد نادرة كونها وقعت في قرية ملوك في ريف مدينة القامشلي، وهي إحدى القرى القليلة الواقعة تحت سيطرة مجموعات تابعة للنظام في محافظة الحسكة، التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد وتنتشر فيها قوات التحالف.

وقال الكولونيل جو بوشينو من القيادة المركزية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية إن القوات الأمريكية "شنت الليلة الماضية مداهمة في شمال شرق سوريا، واستهدفت قياديًا كبيرًا في تنظيم داعش"، على أن توفر المزيد من المعلومات حول العملية لاحقًا.

وأفاد التليفزيون الرسمي السوري بأن العملية أودت بحياة شخص، مشيرًا إلى أنها عبارة عن "إنزال عبر عدة مروحيات"، من دون إضافة تفاصيل.

 

ومنذ العام 2014، يشن التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد تنظيم داعش تُوجت في مارس 2019 بإعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيًا وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، القضاء على "الخلافة" بعد انتهاء آخر المعارك ضد التنظيم في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.

وبعد القضاء على "الخلافة"، انكفأ مقاتلو التنظيم في سوريا بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ومناطق مختلفة.

ومنذ ذلك الحين، يلاحق التحالف الدولي قياديي التنظيم وينفذ عمليات لاعتقالهم إن كان في دير الزور والحسكة شرقًا أو في مناطق أخرى في شمال سوريا وشمال غربها.

ونجحت القوات الأمريكية في اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما التنظيم أبوبكر البغدادي في أكتوبر 2019 ثم أبوإبراهيم القرشي في فبراير الماضي في مخبئيهما في محافظة إدلب (شمال غرب).

وفي يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن أنها قتلت زعيم تنظيم داعش في سوريا، ماهر العكال، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاجون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.

قوا التحالف سوريا داعش ارهابي الامريكية

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