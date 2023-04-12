كيفية منع آلام المفاصل الباردة في اليدين والمعصمين

عندما يصبح الطقس أكثر برودة، يتأثر الكثير من الأشخاص بألم المفاصل في اليدين والمعصمين بسبب التهاب المفاصل أو الإصابة، حيث تميل أطراف الجسم إلى "إيقاف" الدورة الدموية للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية، هذا قد ينقذ حياتك في المواقف القصوى ومع ذلك، فإنه يسبب الألم فقط في معظم الظروف، سيخبرك أي شخص يعاني من التهاب المفاصل في اليد والرسغ بالحقيقة القاسية المتمثلة في زيادة آلام الجسم في أشهر الشتاء.

لماذا تتألم يدي أكثر في الشتاء؟

وفقًا لموقع "hindustantimes" لا يشير ألم المفاصل في الطقس البارد دائمًا إلى وجود مشكلة جديدة أو أكثر خطورة، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل من ألم مزمن ناتج عن الالتهاب والتورم، ويكون الألم أسوأ بكثير في الطقس البارد، حيث يعتقد العلماء أن الضغط الجوي قد يكون السبب في ذلك، عندما تنخفض درجة الحرارة، ينخفض ​​الضغط الجوي ونتيجة لذلك، تتمدد الأنسجة الموجودة في اليدين والمعصم، مما يؤدي إلى حدوث ضغط داخلي وألم.

هناك طرق يمكنك من خلالها منع وتقليل آلام المفاصل.

1. ابق نشطًا

الحفاظ على النشاط مع التمدد المنتظم والتمارين الرياضية يحافظ على صحة عضلاتك ومفاصلك وقوة الدورة الدموية، عدم الحركة يؤدي إلى تيبس وزيادة الألم، تعمل الحركات العامة، مثل المشي أو اليوجا أو تنظيف المنزل، على تحفيز تدفق الدم وتعزيز الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.. لتمرين يديك ومعصميك، شد أصابعك وحركها واثني معصميك وأدرهما.

2. تطبيق الحرارة

تساعد الحرارة على تهدئة آلام التهاب المفاصل في اليدين والمعصمين التي يسببها الطقس البارد، استخدم وسادة تدفئة أو قفازات ساخنة للحفاظ على يديك ومعصميك لطيفًا ودافئًا، كإجراء وقائي، حافظ على تدفئة يديك ومعصميك طوال الوقت في الطقس البارد.. استثمر في الملابس ذات الجيوب العميقة والقفازات عالية الجودة، تعمل القفازات على حبس الحرارة بشكل أفضل من القفازات.

3. أكل صحي

ترتبط صحة المفاصل بالصحة العامة، يمكن أن يساعد الحفاظ على نظام غذائي صحي في تقليل الضغط والحفاظ على الالتهاب في اليدين والمعصمين، ضع في اعتبارك اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي تخفف من آلام المفاصل، كمكافأة ، فإن الأطعمة التي تساعد على صحة القلب لذيذة، استشر طبيبك قبل إجراء أي تغييرات في النظام الغذائي إذا كانت لديك حالة تتضمن قيودًا غذائية.

4. الإحماء مع شاي الكركم

هل هناك ما يريحك أكثر من كوب شاي ساخن في يوم بارد؟ الكركم (أو الكركمين) هو مضاد طبيعي للالتهابات يستخدم لعدة قرون في الطب الصينى، تذوق الشاي الخاص بك بالعسل أو الليمون أو النكهات المفضلة لديك، ولف يديك المتألمتين حول كوب دافئ ومهدئ.

5. ارتداء القفازات الضاغطة

تمارس القفازات الضاغطة ضغطًا لطيفًا على المفاصل المؤلمة وتحافظ على دفء يديك، قفازات الضغط عالية الجودة ناعمة ومرنة بما يكفي لارتدائها طوال الوقت، وقفازات ضغط بدون أصابع متوفرة إذا كنت تفضل أن تكون أطراف أصابعك مكشوفة.

6. تناول فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في جعلك تشعر بالراحة، ويشمل ذلك التحكم في آلام المفاصل لسوء الحظ ، فإن نقص فيتامين (د) شائع في أشهر الشتاء، حيث يكون الناس في الخارج أقل بكثير ويتعرضون لأشعة الشمس بشكل أقل، قد يخفف مكمل فيتامين د من آلام الطقس البارد في اليد والرسغ عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدودًا، استشر طبيبك قبل تناول أي مكملات واحصل على نصيحة بشأن مقدار مكملات فيتامين د التي يجب أن تتناولها.

7. استخدم كريم موضعي لتسكين الآلام

تتوفر مجموعة متنوعة من الكريمات المسكنة المتاحة دون وصفة طبية للمساعدة في تقليل آلام المفاصل الباردة في اليدين والمعصمين.

قد تحتوي الكريمات العلاجية بدون وصفة طبية على:

بخاخات

الساليسيلات (الأسبرين)

مضادات التجلط مثل الكافور والمنثول

مخدر (عادة ليدوكائين)

اتفاقية التنوع البيولوجي

تشمل خيارات الوصفات الطبية الموضعية كريمات مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو المراهم القائمة على الستيرويد.

متى تتصل بأخصائي العظام الخاص بك من أجل آلام الشتاء المشتركة

إذا حدث:

تورم مستمر

احمرار

صعوبة الضغط على المفصل أو استخدامه

آلام المفاصل المستمرة أو الشديدة