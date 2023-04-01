برودة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، اليوم، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا، بارد على أغلب الأنحاء ليلا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد.

وأضافت أنّه من المتوقع أن تسود شبورة مائية صباحًا بداية من اليوم السبت وحتى الإثنين المقبل، وتمتد إلى الثلاثاء على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن تلك الفترة ستشهد نشاطًا للرياح، وتحديدا يومي السبت والإثنين، على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة بداية من الموافق 1 أبريل، أما 3 من ذات الشهر فتسود رياح على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

الإثنين

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.