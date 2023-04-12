سقوط أمطار غزيرة غرب الإسكندرية

شهدت عدد من مناطق غرب الإسكندرية، منذ قيل، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، بعد مواصلة موجة الطقس المتقلب الذي ضرب المحافظة لليوم الثاني على التوالي، حيث تعرضت أحياء متفرقة لسقوط أمطار خفيفة ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعي مائل للبرودة صباحًا مائل للدفء نهارًا.

ووفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، ساد طقس ربيعي مائل للبرودة صباحًا مائل للدفء نهارًا، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 13 للصغرى و21 للعظمى، وسرعة الرياح 23 كيلو مترًا/ الساعة، ودرجة الرؤية غائم جزئيًا.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، أمس الثلاثاء، استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية، وانتظام حركة الملاحة البحرية، وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية بعد تحسن الأحوال الجوية تدريجيًا.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % بنطاق المحافظة.



كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية، منوهًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية: غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.