الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ندى ثابت: السيسي يتابع كل كبيرة وصغيرة ويعمل ليل نهار للنهوض بالوطن

النائبة ندى ألفي
النائبة ندى ألفي ثابت

أشادت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بالزيارات المفاجئة التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بعض الأماكن والهيئات، مؤكدةً أننا لم نعهد من قبل رئيس جمهورية يقوم بنفسه بجولات تفقدية للأماكن والهيئات كما يحدث حاليا، وهذا يؤكد تماما حرص الرئيس السيسي على متابعة كافة الأمور.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم: "شاهدنا جميعًا مؤخرًا تفقد وزيارة الرئيس السيسي إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، وتناول وجبة الإفطار مع الضباط والجنود، والإطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة، وسبقها العديد من الزيارات إلى مواقع بعض المشروعات القومية، وهذا يوضح أن الرئيس يتابع كل كبيرة وصغيرة، ويعمل ليل نهار للنهوض بالوطن".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن زيارات القيادة السياسية الحكيمة للمنشآت والهيئات لها تأثير إيجابي على العاملين فيها، وتعطيهم دفعة معنوية كبيرة لتقديم المزيد والاستمرار في العمل، والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان.

واختتمت النائبة ندى ألفي ثابت: "علينا جميعا أن نتحد، وأن نكون على قلب رجل واحد، متسلحين بالعزيمة والإصرار، لنتجاوز تلك الفترة الصعبة التي يعاني فيها العالم أجمع، ولدي يقين أننا كمصريين سننجح في ذلك كما تمكنا مسبقًا من تخطي العديد من الأزمات والصعوبات".

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