تأجيل محاكمة سائق متهم بهتك عرض طالبة بالمرج

أجلت الدائرة 27 بمحكمة عابدين، أولى جلسات محاكمة سائق متهم بهتك عرض تلميذة بالمرج، بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة وكونها طفلة لم تبلغ سن الـ 18، ومن ذوي الهمم، إلى أول مايو.

وأكدت التحريات الأمنية توجه طالبة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات، وإخباره بتعرضها للتعدي الجنسي من جارها، الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة.



وأفادت التحريات في واقعة هتك عرض تلميذة المرج من ذوي الهمم، بالتوصل إلى هوية المتهم سائق، والقبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 17454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.