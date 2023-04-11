فطارك عندنا| طريقة عمل  سمك سنجاري  رمضان (فيديوجراف)

يسعى الكثيرين لإحضار وجبة إفطار بأقل التكاليف وتحمل أيضًا المذاق الشهي والمعادن لتعويض صيام 14 ساعة

نقدم لكم طريقة عمل السمك السنجاري في المنزل.

المقادير

كيلو من السمك البوري.

2 بصلة مفرومة.

ثمرة من الطماطم مقطعة مكعبات.

2 ثمرة من الفلفل الالوان مقطع شرائح

ثمرة من الفلفل الأحمر الحار المقطع

2 ثمرة من الجزر المبشور.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع كوب من الكرفس المفروم

5 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من زيت عباد الشمس.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

يتم تنظيف السمك ويُغسل جيدًا، ويترك حتى يصفى من الماء.

يتبل السمك بالملح والفلفل الأسود والكمون وزيت الزيتون.

نضع مقلاة على النار بها الزيت، ويترك حتى يسخن

يتم إضافة البصل المفروم مع التقليب.

نضيف الفلفل الحار والطماطم، والفلفل الألوان والجزر المبشور

تقلب جميع المكونات لمدة 5 دقائق.

تتبل المكونات بالملح، الفلفل الأسود، الكزبرة الجافة، الكمون

نضع القليل من الكرفس المفروم مع التقليب.

يرفع خليط الخضروات من على النار

يضاف إليه عصير الليمون مع التقليب.

نحضر صينية ونفرد بها الورق الفويل ويفرد السمك بها

يوضع عليها خليط الخضروات.

يتم توزيع بقية الكرفس والبقدونس على الوجه

توضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.

ويقدم مع رز صيادية :

المقادير :

3 كوب أرز

بصلة كبيرة مفرومة

3 ملعقة كبيرة زيت

3 ونصف كوب ماء

ملح

كمون ناعم

فلفل أسود

طريقة عمل رز صيادية بالسمك بالخطوات