الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى بسمالوط بالمنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 9 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج وعمل الإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5924 ص ا ج، ميكروباص، على طريق الجيش الصحراوي الشرقي، في شمال مدخل البستان بمركز سمالوط، وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف كل من: مجدي صبرة موسي 38 عاما، عبد الكريم محمود 24 عاما، بركات عكاشة 62 عاما، سميرة أحمد 11 عاما، أميرة جابر 39 عاما، أحمد عباس 39 عاما، وأبنائه كريم 5 سنوات، وشقيقتيه فرحة 5 سنوات، أماني 3 سنوات، إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وجميعهم يقيمون في محافظة قنا. 

وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 9 ىأشخاص الصحراوي الشرقي طريق الجيش مركز سمالوط بالمنيا مستشفي سمالوط التخصصي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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