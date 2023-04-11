"ايام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر"... أسعار كحك وبسكويت العيد في منافذ وزارة الزراعة

طوال الوقت، تحرص وزارة الزراعة على طرح منتجات غذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطن المصري في ظل ارتفاع أسعار السلع عالميا، حيث يجد المواطن منافذ وزارة الزراعة خيار آمن وذو ثمن بسيط مع ارتفاع جودة المنتجات المقدمة، لذا ترصد "الدستور" أسعار منتجات عيد الفطر في منافذ وزارة الزراعة.

أسعار كحك وبسكويت العيد في منافذ وزارة الزراعة

- بسكويت نشادر 120 جنيها.

- بسكويت برتقال 150 جنيها.

- كعك سادة 120 جنيها.

- كعك مكسرات 150 جنيها.

- غريبة سادة 130 جنيها.

- غريبة مكسرات 150 جنيها.

- بيتى فور مشكل 150 جنيها.

- بيتى فور سادة 180 جنيها.

- منين عجوة 80 جنيها.

أما عن أسعار مصانع المشروع الخدمي للتغذية المدرسة التابع أيضًا لوزارة الزراعة فإنها كالآتي:

بسكويت نشادر 90 جنيها.

كعك 80 جنيها.

بيتي فور 110 جنيهات.

مشكل 110 جنيهات.

غريبة 100 جنيه.

شكلمة 120 جنيها.

سابلية شوكولاتة 120 جنيها.

منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة

ولمن يرغب في شراء منتجات وزارة الزراعة، فإن عناوين منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة كالتالي:

16 منفذ في شارع نادى الصيد بالدقي.

9 منافذ شباب الخريجين بالدقي.

6 منافذ في شارع الهرم - المطبعة.

منفذ وحدة تقطيع في كفر غطاطي.

منفذ مبنى جهاز التعبئة العامة والإحصاء بشبرا.

منفذ ميدان لاظوغلى بالقاهرة.

منفذ محل 278 بداخل سوق العبور.

منفذ ابني بيتك بالمنطقة الثانية في 6 أكتوبر.

منفذ الحى المتميز ب6 أكتوبر.

فاكهة وخضار رقم 246 بسوق الجملة بأكتوبر.

منفذ كورنيش النيل مستشفى السلام بالمعادي.

3 منافذ بالتبين.

3 منافذ في 15 مايو بالقاهرة.

7 منافذ في أبو رديس وأبو زنيمة وسانت كاترين ودهب والطور ونوبيع وطابا.

جدير بالذكر أن البحوث الفلكية أكدت أن رمضان هذا العام 2023 سيأتي ناقصا يوم بحيث يصبح عدد أيامه 29 يوما.