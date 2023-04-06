الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جودة عالية وسعر مخفض.. أسعار الكحك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية

كحك
كحك

طوال العام تسعى وزارة التموين إلى توفير السلع بأسعار مخفضة مهما ارتفع سعرها في الأسواق، وذلك في إطار حرصها على دعم المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم، ومع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كعك العيد في منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التي تعد إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن  بأسعار مخفضة.

وإليكم أسعار الكحك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية.

تم طرح علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيهات وكعك سادة بسعر 120 جنيهًا وكعك ملبن بسعر 115 جنيهًا، وكعك مكسرات بسعر 165 جنيهًا وغريبة سادة بـ 140 جنيهًا للكيلو، وغريبة لوز بـ150 جنيهًا وبيتي فور عادي بسعر 110 جنيهات وبيتي فور لوكس بسعر 150 جنيهًا وبيتي فور سابليه بسعر 150 جنيهًا.

كما طرحت علبة كعك العيد "كرتون" وزن 1.5 كيلو بسعر 180 جنيه وعلبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 250 جنيهًا، وعلبه "شفاف" وزن 2 كيلو بسعر 255 جنيهًا وطرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا، وعلبه 4 كيلو بسعر 505 جنيهات، وعلبة 5 كيلو بسعر 620 جنيهًا كما طرح كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبة "شفاف" بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيهًا وعلبة "كرتون"  2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيهات وعلبة 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيهًا وعلبة "كرتون" 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيهًا وعلبة "كرتون" 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار الكحك والبسكويت الخاصة بعيد الفطر تصدرت محركات البحث على مدار الأيام الماضية لمعرفة أسعارهم في ظل ارتفاعهم في المحال العادية.

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