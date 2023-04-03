الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالأرقام.. أسعار كحك وبسكوت عيد الفطر لعام 2023

كحك العيد
كحك العيد

ما إن يقترب شهر رمضان من المنتصف، حتى يبدأ المواطنون في شراء كحك وحلويات العيد إذ يعد من الأشياء الهامة بالنسبة للمواطنين الذين يحرصون على الاحتفال بالعيد عن طريق تقديمها للضيوف أو تناولها، لذا فإن شراء كحك العيد والاستفسار عن اسعاره يعد مطلبا هاما للمواطن.

هذا العام، ارتفعت أسعار كعك العيد بما لا يقل عن 30 جنيهًا، مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لارتفاع أسعار المواد المستخدمة عالميا من السكر والدقيق والمسلي واللبن حتى المكسرات، حيث بلغ سعر كيلو كعك "سادة ـ ملبن"  في المحال نحو 170 جنيها، مقابل 135 جنيهًا سعره العام الماضي، فيما تتراوح سعر كيلو كعك عين جمل  من 210 إلى 220 جنيهًا، مقابل 180 جنيهًا العام الماضي، بينما يبلغ سعر كيلو كعك مشكل بسعر 180 جنيها مقابل 145 جنيهًا العام الماضي.

وارتفع سعر كيلو غريبة إلى 230 جنيهًا مقابل 180 جنيهًا العام الماضي، أما عن كيلو بسكويت نشادر بلغ نحو 140 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو بسكويت "برتقال – شيكولاته" من  140 إلى 150 جنيها مقابل 115 جنيهًا العام الماضي.

وبلغ سعر علبة بسكويت مشكل 150 جنيها للكيلو مقابل 120 جنيهًا العام الماضي، وارتفع سعر كيلو بيتي فور ميكس من 180 إلى 190 جنيها مقابل 145 جنيهًا العام الماضي.

فيما بلغ سعر نصف كيلو معمول بسعر 90 جنيها مقابل 50 جنيهًا العام الماضي، كما بلغ سعر كوكيز شوكولاتة أو فانيليا بقطع الشكولاتة وزن نصف كيلو 80 جنيهًا مقابل 150 جنيهًا العام الماضي.

ارتفاع اسعار احتفال العام الماضي الشكولاتة الخامات المستخدمة الأشياء

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