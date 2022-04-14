الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«السادة والملبن والعجوة بـ150 جنيها».. أسعار الكحك والبسكوت والشكولاتة في الشرقية

حلويات العيد
حلويات العيد

تزينت محال الحلويات بكحك العيد، حيث يعتبر الكحك والبسكويت من أفضل أنواع الحلويات الخاصة بعيد الفطر المبارك.

وتراوحت أسعار الحكك هذا العام ما بين 130 لـ150 جنيها للكيلو (السادة والملبن والعجوة)، بينما هناك نوع أخر وهو المحشو بـ«بالمكسرات» بلغ سعره 190 جنيها للكيلو.

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ورصدت عدسة «الدستور» أسعار الكحك والشكولاتة في بعض محلات الشرقية.

الكحك السادة 130 جنيه.

البسكويت السادة بسعر 115 جنيه.

البيتي فور السادة بسعر 115 جنيه.

الغريبة السادة بسعر 125 جنيه.

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الكحك المكسرات بسعر يبدأ من 160 ل 190 جنيه.

البيتيفور الشوكولاتة بسعر 125 جنيه.

الغريبة المكسرات بسعر 140 جنيه.

الشكولاتة المصري تبدأ من 60 لـ100جنيها للكيلو والمستوردة تبدأ من 150 لـ280 للكيلو.

وشهدت أسعار علب كحك العيد 2022 أسعار مختلفة، حيث بدأت بعض العلب من نحو 220 و300 جنيها للكيلو حسب الأنواع.

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العيد شوكولاته اقبال بسكويت الحلويات شهر رمضان المبارك الكحك والبسكويت

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وائل لطفي

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