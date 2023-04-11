الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4.. منى زكي تصاب بالصدمة لهذا السبب

تحت الوصاية
تحت الوصاية

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية بذهاب منى زكي والتي تقوم بدور حنان، إلى البنك لكسر شهادة ولكن الموظف طلب منها إذن من المجلس الحسبي حتى تستطيع كسرها كما تم حينما قررت التقديم لاولادها في المدرسة.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4

وذهبت "حنان" للمجلس الحسبى، وأخبرها الموظف بأنه يجب حضور جد الأولاد لوالدهم لأنه هو من يملك الوصاية الأولاد القصر، وهو المسؤول عن أي فلوس تخصهم، وأصيبت "حنان" بحالة من الصدمة لعدم استطاعتها كسر الشهادة.

ومنذ الحلقة الأولى للمسلسل تعاني الفنانة مني زكي التي تقوم بدور حنان بسبب الوصاية على أولادها في محاولة منها للهروب من اهل زوجها وسرقة مركب زوجها حتي تستطيع أن تحيا حياة كريمة مع أولادها ياسين وفرح.

مواعيد المسلسل 

وحسبما أعلنت القنوات الرسمية عن مسلسل تحت الوصاية فيمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء.

إعادة أولى: 12:45 صباحًا.

إعادة ثانية: 2:15 ظهرًا.

بعد قليل.. عرض الحلقة 4 من مسلسل تحت الوصاية

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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