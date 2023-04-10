بعد قليل.. عرض الحلقة 4 من مسلسل تحت الوصاية

تبدأ بعد قليل، أحداث الحلقة 4 من مسلسل تحت الوصاية، بطولته الفنانة منى زكي، والمُذاع عبر قناتي dmc وdmc دراما، بالإضافة إلى منصة Watch it.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4



وتشهد الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، العديد من الأحداث المثيرة، منها استمرار رحلة «حنان» التي تُجسد دورها الفنانة منى زكي، مع مركب الصيد وسط أعماق البحار.

ويرصد مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4 محاولة منى زكي في الهروب من شقيق زوجها الذي يقوم بدوره الفنان دياب، والذي يبحث عنها وأبنائها من أجل أن يأخذ مركب الصيد الذي تركه شقيقه لزوجته منى زكي، في صراع مستمر بينهما.



وكان مسلسل تحت الوصاية قد تصدر مؤشرات البحث المختلفة على رأسها «جوجل» خلال الساعات الماضية، كما نال تفاعلا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4



وتُعرض الحلقة 4 من مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي عبر شاشة قناة «dmc» في تمام الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء.

كما تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية أيضا عبر قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرا بالإضافة لعرضه عبر منصة watch it.



مسلسل تحت الوصاية

بدأ مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكى، من الجمعة الماضية 16 رمضان 2023، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.



قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.