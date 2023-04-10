لفت الأنظار إليه.. من هو «ياسين» ابن منى زكي في مسلسل تحت الوصاية؟



على مدار الحلقات الثلاث الماضية، لفت الطفل «ياسين» نجل الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، الأنظار إليه بقوة، كما نال دوره إعجاب الكثيرين، وأشاد بموهبته العديد من الفنانين والنقاد والمتابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وحقق مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، نجاحًا كبيرًا ومبهرًا منذُ عرض حلقاته الأولى الجمعة الماضية السادس عشر من شهر رمضان 2023.

ومع أول ظهور للطفل «ياسين» في مسلسل تحت الوصاية، جذب بأدائه ودوره المتميز، كافة المتابعين نحوه، وانتشرت صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونالت تفاعلا كبيرًا من قبل الكثيرين.

أبرز المعلومات عن طفل مسلسل تحت الوصاية



تستعرض «الدستور» عبر هذه السطور، أبرز المعلومات عن الطفل «ياسين» نجل الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية.



- اسمه عمر شريف

- بدأ التمثيل بعمر الـ 11 عاما

- شارك في بطولة فيلم برا المنهج.

- أول تجربة تمثيلية له عام 2021.

- شارك في بطولة البحث عن علا عام 2022.

- شارك في فيلم الجريمة عام 2022.



مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.



تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.