الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لفت الأنظار إليه.. من هو «ياسين» ابن منى زكي في مسلسل تحت الوصاية؟

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية


على مدار الحلقات الثلاث الماضية، لفت الطفل «ياسين» نجل الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، الأنظار إليه بقوة، كما نال دوره إعجاب الكثيرين، وأشاد بموهبته العديد من الفنانين والنقاد والمتابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وحقق مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، نجاحًا كبيرًا ومبهرًا منذُ عرض حلقاته الأولى الجمعة الماضية السادس عشر من شهر رمضان 2023.

 

ومع أول ظهور للطفل «ياسين» في مسلسل تحت الوصاية، جذب بأدائه ودوره المتميز، كافة المتابعين نحوه، وانتشرت صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونالت تفاعلا كبيرًا من قبل الكثيرين.

 

 أبرز المعلومات عن طفل مسلسل تحت الوصاية


تستعرض «الدستور» عبر هذه السطور، أبرز المعلومات عن الطفل «ياسين» نجل الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية.


- اسمه عمر شريف

- بدأ التمثيل بعمر الـ 11 عاما

- شارك في بطولة فيلم برا المنهج.

- أول تجربة تمثيلية له عام 2021.

- شارك في بطولة البحث عن علا عام 2022.

- شارك في فيلم الجريمة عام 2022.

«أنا اصطدت يا ياسين».. تفاعل جماهيري كبير مع مكالمة منى زكي في «تحت الوصاية»

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4 والقناة الناقلة


مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.


تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

مسلسل تحت الوصاية ابن منى زكي في مسلسل تحت الوصاية ابن منى زكي منى زكي في مسلسل تحت الوصاية تحت الوصاية

الأكثر قراءة

«أنا اصطدت يا ياسين».. تفاعل جماهيري كبير مع مكالمة منى زكي في «تحت الوصاية»

تنظيم 26 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى أسوان «ضمن حياة كريمة»

مسلسل جميلة الحلقة 19.. هل يطلق هشام شيري أم هي خطة جديدة؟

للتهدئة.. كواليس قرار إسرائيل منع دخول اليهود إلى الحرم حتى نهاية رمضان

دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر في رمضان 2023

لا شبهة جنائية.. العثور على جثة مسن داخل شقته بـ6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

للتهدئة.. كواليس قرار إسرائيل منع دخول اليهود إلى الحرم حتى نهاية رمضان

التجسس على أوكرانيا ومظاهرات إسرائيل.. القصة الكاملة لمحتويات وثائق البنتاجون المسربة

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم