«أنا اصطدت يا ياسين».. تفاعل جماهيري كبير مع مكالمة منى زكي في «تحت الوصاية»

تفاعل كبير حققته الحلقة الثالثة من مسلسل “تحت الوصاية” بطولة الفنانة منى زكي، بين ررواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إذاعتها عبر قناتي “دي إم سي” و"دي إم سي دراما"، ومنصة “Watch it”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تُظهر «حنان» منى زكي، وهي تتحدث هاتفيًا مع ابنها «ياسين»، وقد سيطرت عليها مشاعر البهجة والإحساس بالانتصار لتُخبره عن نجاحها في اصطياد السمك بمفردها.

وتفاعل الجمهور مع مكالمة منى زكي لابنها، خاصة وأنها أتقنت دور الأم المثالية وحرصها على مشاركة أبنائها الفرحة سويا، كما نالت الحلقة إعجاب الكثيرين وحازت على العديد من الإشادات.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

يُعرض مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي عبر شاشة قناة «dmc» في تمام الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء، كما يأتي مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرا بالإضافة لعرضه عبر منصة watch it.



مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.