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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4 والقناة الناقلة

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4 والقناة الناقلة.. يبحث الجمهور عن موعد الحلقة الثالثة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، والمُذاع عبر  قناتي دي إم سي ودي إم سي دراما، ومنصة Watch it.

 

ونال مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي في رمضان 2023، إعجاب الكثيرين، وإشادات غير مسبوقة منذُ عرض حلقاته الأولى الجمعة الماضية 16 رمضان 2023.


وجذبت الحلقات الثلاث الماضية، قطاع كبير من الجمهور، لما شهدته من أحداث مثيرة ومشوقة، خاصة وأن المسلسل يُناقض تجربة واقعية تجسدها الفنانة منى زكي بشخصية «حنان»، الأم التي ترعى أبنائها بعد وفاة الزوج.


وتزامنًا مع الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، والمقرر عرضها مساء اليوم الأثنين، تستعرض «الدستور» مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4 والقناة الناقلة.


مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4 والقناة الناقلة

تُعرض الحلقة 4 من مسلسل تحت الوصاية عبر قناة «dmc» في تمام الساعة 7.45 مساء، والإعادة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء، كما تعرض الحلقة أيضا عبر منصة واتش آت.

 

كما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 عصراً.

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مسلسل تحت الوصاية الحلقة 4 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة


يُذكر أن حلقات مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكى، قد بدأت من  الجمعة الماضية 16 رمضان 2023، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.


قصة مسلسل تحت الوصية

تدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

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