الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف محمد عبدالشافى من اللحاق بمباراة الزمالك أمام حرس الحدود فى الدورى

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

يواصل محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ويؤدي محمد عبد الشافي جلسات علاجية وتأهيلية متواصلة من أجل تجهيزه بأفضل شكل في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

ويغيب محمد عبدالشافي عن المباريات الأخيرة للفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وألقى مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري، خلال المران الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة.

وحرص عبد الهادي على منح اللاعبين تعليمات فنية عديدة، وشرح لهم العديد من المواقف الخططية من أجل تنفيذها في التدريبات لتطبيقها خلال المباريات المقبلة.

وعقب ذلك خاضت هذه المجموعة فقرة خططية خاصة في جزء صغير من الملعب، اعقبها خوض  تقسيمة فنية قوية لتطبيق بعض الجوانب الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا و استشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز التي أقيمت مساء الأمس.

وأدت هذه المجموعة تدريبات بدنية و استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم لعلاج الإجهاد العضلي، ثم خاضت تدريبات تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب، ضمن البرنامج المخصص لهم من قبل علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وفي نفس الوقت خاض مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة البنك الأهلي بالأمس تدريبات تأهيلية قوية لمدة من 25 دقيقة تقريبا، تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المساعد، تم خلالها التركيز على أمور بدنية عديدة في إطار تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

محمد عبد الشافى الزمالك نادي الزمالك محمد أسامة جلسات علاجية

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