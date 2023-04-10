الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد آداء منى زكي.. المحافظات الأكثر بحثا عن مسلسل تحت الوصاية

مشهد من مسلسل تحت
مشهد من مسلسل تحت الوصاية

شهد محرك البحث الشهير «جوجل» ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث عن مسلسل تحت الوصاية الذي تُنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقوم ببطولته النجمة منى زكي.

المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل تحت الوصاية

وبحسب بيانات مُحرك البحث المسجلة على «جوجل تريند» المتخصص في رصد الموضوعات الأكثر بحثًا على الإنترنت حول العالم، فإن البحث عن المسلسل يشهد «ارتفاعًا هائلًا» منذ بداية عرضه.

وجاءت محافظة دمياط على قائمة المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل تحت الوصاية، تلتها الإسكندرية، الدقهلية، الجيزة، الشرقية، القاهرة، الغربية، والقليوبية.

وكانت أبرز كلمات البحث المتعلقة بالمسلسل، «مسلسل منى زكي، ومواعيد مسلسل تحت الوصاية»، حيث حققت هذه الكلمات ارتفاعًا هائلًا في عمليات البحث ـ حسب المُدوّن على موقع «جوجل تريند».

بعد عرض ثلاث حلقات.. الطفل عمر شريف يلفت الأنظار في "تحت الوصاية"

ملخص أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3 قبل عرض حلقة اليوم

عدد حلقات مسلسل تحت الوصاية 

مسلسل تحت الوصاية، مكون من 15 حلقة، سيذهب فيها المشاهد في رحلة درامية مُمتعة مع «حنان» التي تواجه مصاعب كثيرة بعد وفاة زوجها، وتعول طفليها، كما تواجه عقبات في التعامل مع المجتمع حيث تتعرض للمطامع ممن حولها، لكن العقبات تصنع منها امرأة قوية.

المسلسل بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبد العظيم، وتأليف خالد وشرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

 

مسلسل تحت الوصاية الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث عنه؛ نال إعجابًا بين الجمهور بسبب الأداء المُميز للنجمة منى زكي في تجسيد شخصية حنان

 

 

مسلسل تحت الوصاية شهد ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث حسبما سجلت بيانات محرك البحث الشهير جوجل حيث صنفته ضمن المحتوى الذي يشهد «ارتفاع هائل» في عمليات البحث

 

 

 

جاءت محافظة دمياط على قائمة المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل تحت الوصاية، تلتها الإسكندرية، الدقهلية، الجيزة، الشرقية، القاهرة، الغربية، والقليوبية. الجيزة، الشرقية، القاهرة، الغربية، والقليوبية.

 

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