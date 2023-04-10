الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط نصف طن زيت طعام و220 بطاقة تموينية داخل مخبز بالبحيرة

زيت طعام
زيت طعام

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة من ضبط نصف طن زيت طعام مجهول المصدر و220 بطاقة تموينية قام صاحب مخبز بتجميعها خلال حملات بمركزى كوم حمادة ووادى النطرون بالبحيرة. 

يأتي ذلك ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لضبط الأسواق وردع المخالفين والمتاجرين بصحة وأقوات المواطنين، وذلك بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة م. مجدي الخضر وتحت إشراف  محمد عبدالعال، وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية، بشن عدة حملات تموينية على الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة.

وأسفرت إحدى تلك الحملات التى تم تنفيذها بناحية كوم حمادة عن ضبط نصف طن زيت طعام داخل ثلاثة مطاعم تستخدم زيوت طعام مجهول المصدر وعدد 7 محلات تجارية غير ملتزمة بقوانين حماية المستهلك، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة.

وخلال حملة أخرى بناحية وادى النطرون تم ضبط  مخبز قام بتجميع كمية من الدقيق البلدى قدرها 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم وقام بتغيير الشكائر إلى شكائر بيضاء لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع وتم التحفظ على الدقيق واتخاذ اللازم قانونا.

 وضبط مخبز بلدى قام بتجميع عدد 220 بطاقة تموينية لتحقيق ربح غير مشروع، و10 تجار تموينيين قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها للمواطنين.

وضبط 20 كرتونة زيت طعام بداخل كل واحدة 12 زجاجة بإجمالى كمية قدرها 240 عبوة زيت مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرها.

حيث تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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