أيمن الشيوي: "سره الباتع" أول عمل تاريخي يربط الماضي بالحاضر (فيديو)

قال الفنان والدكتور أيمن الشيوي، إن مسلسل "سره الباتع" أول عمل تاريخي يربط الماضي بالحاضر، حيث أنه يطرح فكرة المستعمر، وفكرة الدين وتفسيره، وأيضًا الحاكم عندما يقع بين خيارين، كما أننا نطرح خصوصية الإنسان المصري وهذه الأرض، وطرح صراع الثقافات.

وأضاف الشيوي خلال لقائه ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن المسلسل يحتوي على كم كبير من الرموز والأفكار التي تطرح فيه، وهي أعمق كثيرًا من تناول شخصية "نابليون بونابرت" فقط.

وأوضح الفنان أيمن الشيوي، أن ما كتبه الكاتب الراحل يوسف إدريس في القصة التي تم إعدادها، أعمق مما هو ظاهر، معقبًا: "هناك أحاسيس كثيرة لدى المواطن المصري والشعوب العربية عندما تشاهد المسلسل".

شخصية "نابليون" أحب الأدوار إلى قلبي

وتابع: شخصية "نابليون" في مسلسل "سره الباتع" من أحب الأدوار إلى قلبي، وتعبت فيها كثيرًا، واستمتعت بها جدًا رغم معاناة التصوير.