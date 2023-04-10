الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة من الجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، في المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على إستاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر 

ستُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات وإعادة كأس مصر لخزائنه.

ويمتلك فريق الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج برصيد 37 لقبًا في تاريخه، فضلًا عن تحقيق لقبه الثاني بالموسم الجاري، بعد فوزه بكأس السوبر المحلي أمام الزمالك.

وكان فريق الأهلي قد استهل مشواره في بطولة كأس مصر، بفوزه على فريق المصري بهدف نظيف، سجله أحمد عبدالقادر.

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

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التاريخ يقف فى صف الأهلى على حساب بيراميدز فى نهائى الكأس

مشوار الأهلى وبيراميدز فى بطولة كأس مصر قبل مواجهة الليلة

ثم التقى الأهلي بنظيره مصر للمقاصة، في دور الـ16 من كأس مصر، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف، سجله رامي ربيعة من ركلة جزاء.

وتقابل الأهلي أمام فريق المقاولون العرب في دور ربع النهائي، وتجاوزه بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ثم تغلّب الأهلي على سموحة بنتيجة 3-1 في دور نصف النهائي.

في المقابل، يرغب فريق بيراميدز، تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز بمباراة اليوم، والتتويج بلقب كأس مصر.

وتخطى فريق بيراميدز دور الـ32 على حساب لافيينا بهدف أحرزه أحمد سامي، ثم تخطى عقبة سيراميكا كليوباترا في دور الـ16، بنتيجة 2-1.

وفي ربع النهائي حقق بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو الفوز على البنك الأهلي بهدف رمضان صبحي، ثم تخطى عقبة الزمالك حامل اللقب في نصف النهائي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1، ليضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس مصر.

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