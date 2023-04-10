الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التاريخ يقف فى صف الأهلى على حساب بيراميدز فى نهائى الكأس

الأهلى وبيراميدز
الأهلى وبيراميدز

يقف التاريخ إلى جوار النادى الأهلي في مباراة قد تكون متكافئة بعض الشىء على مستوى الفريقين من حيث عدد النجوم، لكنها قطعًا ليسيت متساوية على مر التاريخ.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة نهائي كأس مصر والتي تجمع الأهلي مع بيراميدز، والتي تقام في تمام التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى النادي الأهلي لحصد لقبه الثاني، بعد فوزه بلقب السوبر المحلي أمام الزمالك، فضلًا عن زيادة ألقابه في كأس مصر لـ38 بطولة؛ وهو صاحب النصيب الأكبر والرقم القياسي في حصد اللقب بـ37 مرة؛ منها 2 لقب بالاشتراك مع الزمالك، و16 مرة وصيف، فيما يسعى بيراميدز لأول ألقابه في الكأس، حيث تواجد وصيفًا مرة واحدة في نسخة 2018-2019 .

مواجهات الأهلي وبيراميدز 

تقابل الأهلي وبيراميدز 11 مرة في كافة المسابقات، حقق بيراميدز الفوزعلى القلعة الحمراء في 4 مباريات، وكانت آخرها في يوليو 2022 بهدفين دون رد، بالجولة الـ25 من الدوري المصري،   فيما فاز الأهلي على بيراميدز في  4 مناسبات، وكانت آخرها في شهر يناير الماضي بثلاث أهداف دون رد بالدوري المصري؛ وحسم التعادل 3 مواجهات، سجل الأهلي 13 هدفًا مقابل 11 للفريق السماوي.

- 17 أغسطس 2018 تفوق بيراميدز على الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بهدف دون رد، أحرزه إريك تراوري.

- 4 يناير 2019 بيراميدز يهزم الأهلي 2-1 في أو مباراة بعد تغير مسمى الفريق من الأسيوطي إلى بيراميدز، بالجولة الثامنة للدوري.

- 18 أبريل 2019 فاز بيراميدز على الأهلي بهدف دون رد، بالجولة 25 للدوري، حيث سجل هدف الفوز البرازيلي كينو.

- 6 فبراير 2020 الأهلي يهزم بيراميدز بهدفين مقابل هدف، بالجولة 16 للدوري.

- 11 أكتوبر 2020.. تعادل الأهلي سلبيا مع بيراميدز بالجولة 33 للدوري.

- 26 يناير 2021.. تعادل الأهلي سلبيًا مع بيراميدز بالجولة العاشرة للدوري.

- 1 يوليو 2021 .. تعادل الأهلي مع بيراميدز 2-2 بالجولة 27 للدوري.

- 8 مارس 2022.. فاز الأهلي على بيراميدز بثلاثية نظيفة بالجولة الثامنة للدوري.

- 26 يونيو 2022.. فاز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر.

- 16 يوليو 2022.. فاز بيراميدز على الأهلي بهدفين دون رد بالجولة 25 للدوري.

- 2 يناير 2023 .. فاز الأهلي على بيراميدز بثلاثية نظيفة بالجولة 11 للدوري.

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