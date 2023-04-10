الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مشوار الأهلى وبيراميدز فى بطولة كأس مصر قبل مواجهة الليلة

الأهلى وبيراميدز
الأهلى وبيراميدز

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بيراميدز فى التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين، في مباراة نهائي كأس مصر على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى فريق الأهلي لإعادة  كأس مصر لحزائنه، وهو الذي يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج  بـ37  لقب على مر التاريخ، فضلًا عن تحقيق لقبه الثاني بالموسم الجاري، بعد فوزه بكأس السوبر المحلي أمام الزمالك .

استهل الأحمر، مشواره في البطولة الأعرق، بمواجهة فريق المصري بالسلوم، وفاز بنتيجة هدف دون رد، سجله أحمد عبد القادر.

وفي دور الـ 16، تواجه أمام فريق مصر المقاصة، وتفوق بنتيجة هدف دون رد، سجله رامي ربيعة من ركلة جزاء.

ثم تقابل أمام فريق المقاولون العرب، في دور ربع النهائي، وتجاوزه بركلات الترجيح، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1.

أما في نصف النهائي، فعبر الأهلي، فريق سموحة بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

على جانب آخر، تخطى فريق بيراميدز دور الـ32 على حساب لافيينا بهدف أحرزه أحمد سامي، ثم تخطى عقبة سيراميكا كليوباترا في دور الـ16، بنتيجة 2-1.

وفي ربع النهائي حقق بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو الفوز على البنك الأهلي، بهدف رمضان صبحي، ثم تخطى عقبة الزمالك حامل اللقب في نصف النهائي، بنتيجة  4-3  بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1، ليضرب موعدًا مع الأهلي في النهائي. 

ولن تخلو مباراة الليلة من الإثارة في ظل سعى النادي الأهلي لاستعادة لقب البطولة الغائب عن خزائن الأحمر، في ظل منافسة شرسة من جانب فريق بيراميدز الذي يسعي بكل نجومه لتحقيق أولى ألقابه منذ إنشاءه حتى الآن، خاصة في ظل المشادات التي دارت خلال الأيام الماضية بين إدارة النادى واتحاد الكرة.

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