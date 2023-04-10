تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني 2023 وقائمة الغيابات

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره جيرونا على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الموسم الحالي، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا.

خط وسط الملعب: سيرجي روبيرتو – سيرجيو بوسكيتس - جافي.

في خط الهجوم: أنسو فاتي – روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

غيابات برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة استمرار غياب الثنائي بيدري جونزاليس؛ لعدم تعافيه بشكل نهائي من إصابته، وفرينكي دي يونج، الذي غاب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

كذلك يغيب عن مباراة برشلونة اليوم أمام جيرونا، أندرياس كريستينسن، بالإضافة إلى عثمان ديمبلي؛ بسبب للإصابة.

وقرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، استدعاء رباعي الشباب، أليكس جاريدو، كاسادو، وبيدرولا، وأنخيل ألاركون.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.