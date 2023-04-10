الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن نفى بوعد اتفاقية بلفاست «الجمعة العظيمة»

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إن اتفاقية بلفاست "الجمعة العظيمة" كانت لحظة مذهلة في تاريخ أمتنا ومثالا نادرًا لأشخاص يفعلون ما لم يكن من الممكن تصوره سابقًا لخلق مستقبل أفضل لأيرلندا الشمالية .

 

وأضاف سوناك في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية-" إنه ذلك الوعد بمستقبل أفضل الذي قدمناه للجميع في أيرلندا الشمالية والذي سأفكر فيه أولاً وقبل كل شيء خلال الأيام المقبلة، ومن مسؤوليتي بصفتي رئيس وزراء المملكة المتحدة ضمان الوفاء بهذا الوعد".

 

وأكد رئيس وزراء بريطانيا أن أيرلندا الشمالية تعج بالفرص والمواهب والبراعة مثل جميع المملكة المتحدة، لافتا إلى العمل على النمو الاقتصادي من أكبر الاشياء التي يمكن القيام بها لتحسين مستوى معيشة الناس وتأمين إيرلندا الشمالية.

 

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية ستقود قمة الاستثمار في أيرلندا الشمالية التي من المقرر أن تعقد في 12 و 13 سبتمبر 2023 في بلفاست.

 

وأشار سوناك إلى أن "هذا الحدث يعد جزءًا أساسيًا من البرنامج الشامل للمملكة المتحدة للاحتفال بالتقدم الملحوظ في أيرلندا الشمالية على مدار ربع القرن الماضي وسيدعم رؤيتنا من أجل 25 عامًا مزدهرة قادمة".

 

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء البريطاني بعد غد الثلاثاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في بلفاست بأيرلندا الشمالية بالتزامن مع استعداد شعب أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة).

 

ويصادف الإثنين مرور ربع قرن على توقيع اتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة) ، مما أدى إلى تحول سياسي واقتصادي في أيرلندا الشمالية، ويعمل كإطار للسلام والازدهار.

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