ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين ١٠ أبريل 2023، والتي يمثل البحث عنها أمرًا مهمًا للكثيرين لمعرفة آخر الأسعار، وفي التقرير التالي تجدون أسعار الدواجن والبيض اليوم، وفقًا لبورصة الدواجن.

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 68 جنيهًا.

الفراخ الساسو 87 جنيهًا.

الفراخ البلدي 110 جنيهات.

أمهات بيضاء 45 جنيهًا.

بياض أبيض سلك 45 جنيهًا.

بياض أبيض أرضي 50 جنيهًا.

بياض أحمر سلك 64 جنيهًا.

بياض أحمر أرضي 66 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات 12 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 5.25 جنيه.

كتكوت ساسو 10 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور 11 جنيهًا.

كتكوت بلدي 4.40 جنيه.

كتكوت هجين 6 جنيهات.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 4 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

بيض أبيض 99.75 جنيه.

بيض أحمر 100.75 جنيه.

بيض بلدي 100 جنيه.

أسعار البط

بط بغال جرموه عمر يوم 18.50 جنيه.

بط مسكوفي عمر يوم 24 جنيهًا.

بط فرنساوي عمر يوم 10 جنيهات.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 14 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر يوم 39 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 50 جنيهًا.

لحم بط بلدي كيلو 105 جنيهات.

لحم بط مولار كيلو 71 جنيهًا.

لحم بط فرنساوي كيلو 61 جنيهًا.

لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيهات.

أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 55 جنيهًا.

رومي أبيض شهر/كيلو 135 جنيهًا.

رومي برونزي 300 جرام 35 جنيهًا.

رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيهًا.

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

علف بادي 23% 27,200 جنيه.

علف نامي 21% 26,670 جنيه.

علف ناهي 19% 26,570 جنيه.

علف بادي نامي 21,5% 26,500 جنيه.

علف بيض إنتاجي 16% 23,220 جنيه.

علف بيض إنتاجي 18% 23,870 جنيه.