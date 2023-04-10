الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

اسعار الدواجن والبيض
اسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٠ ابريل 2023

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين ١٠ أبريل 2023، والتي يمثل البحث عنها أمرًا مهمًا للكثيرين لمعرفة آخر الأسعار، وفي التقرير التالي تجدون أسعار الدواجن والبيض اليوم، وفقًا لبورصة الدواجن.

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 68 جنيهًا. 
الفراخ الساسو 87 جنيهًا. 
الفراخ البلدي 110 جنيهات. 
أمهات بيضاء 45 جنيهًا. 
بياض أبيض سلك 45 جنيهًا. 
بياض أبيض أرضي 50 جنيهًا. 
بياض أحمر سلك 64 جنيهًا. 
بياض أحمر أرضي 66 جنيهًا. 
كتكوت أبيض شركات 12 جنيهًا. 
كتكوت أبيض قطعان 5.25 جنيه. 
كتكوت ساسو 10 جنيهات. 
كتكوت ساسو بيور 11 جنيهًا. 
كتكوت بلدي 4.40 جنيه. 
كتكوت هجين 6 جنيهات. 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات. 
كتكوت سمان أسمر 4 جنيهات. 

أسعار البيض اليوم

بيض أبيض 99.75 جنيه. 
بيض أحمر 100.75 جنيه. 
بيض بلدي 100 جنيه.

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أسعار البط 

بط بغال جرموه عمر يوم 18.50  جنيه. 
بط مسكوفي عمر يوم 24 جنيهًا. 
بط فرنساوي عمر يوم 10  جنيهات. 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 14  جنيهًا. 
بط مولار مستورد عمر يوم 39 جنيهًا. 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 50 جنيهًا. 
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيهات. 
لحم بط مولار كيلو 71 جنيهًا. 
لحم بط فرنساوي كيلو 61 جنيهًا. 
لحم بط مسكوفي كيلو 105  جنيهات. 

أسعار الرومي 

رومي أبيض عمر يوم 55  جنيهًا. 
رومي أبيض شهر/كيلو 135 جنيهًا.
رومي برونزي 300 جرام 35 جنيهًا. 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيهًا. 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيهًا. 

أسعار الأعلاف 

علف بادي 23% 27,200  جنيه. 
علف نامي 21% 26,670  جنيه. 
علف ناهي 19% 26,570  جنيه.
علف بادي نامي 21,5% 26,500  جنيه. 
علف بيض إنتاجي 16% 23,220  جنيه. 
علف بيض إنتاجي 18% 23,870  جنيه. 

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